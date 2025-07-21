«Возвращение похищенных россиянами детей». Зеленский озвучил приоритеты Украины на предстоящей встрече с делегацией РФ в Турции

Как заявил президент Зеленский, повестка дня встречи в Турции для официального Киева предельно понятна (Фото: www.president.gov.ua)

Соответствующее сообщение опубликовано 21 июля на сайте Офиса президента Украины.

«Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией — и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции», — сказал президент Зеленский в обращении к украинским дипломатам.

Как заявил глава украинского государства, повестка встречи в Турции для официального Киева предельно понятна.

«Повестка встречи для нас понятна — возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой повестки дня и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку», — подытожил президент Зеленский.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться на следующей неделе. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали российские пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.