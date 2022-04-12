Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик после встречи в Стамбуле

12 апреля, 17:16
Цей матеріал також доступний українською
Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Поддержи НВ

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Украина «отошла от договоренностей», достигнутых в Стамбуле 29 марта, и переговоры зашли в тупик.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Обновлено в 17:20. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил НВ:

«Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений».

Видео дня

«Мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины — а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности — не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса… Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», — заявил Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Читайте также:
Исторический опыт. От Нюрнберга до Международного уголовного суда — как трибуналы судили военных преступников
Читайте также:

В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS) Украина и Россия в Стамбуле. Чем могут завершиться стратегические переговоры — инсайды и версии

Похожие заявления раньше делал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что в рамках переговорного процесса Украина никак не взаимодействует с группой Лаврова, а официальные российские переговорщики такого не говорили. Подоляк также подчеркнул, что россияне традиционно вбрасывают в публичное пространство провокационные заявления, пытаясь давить на позиции Украины.

«Ключевое — предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений не может быть. В настоящее время идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того.

Поэтому давайте ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления русских топов. Продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", — сказал он в комментарии Украинской правде.

Читайте также:
Как остановить войну. Западная пресса обсуждает вероятность мирного договора с Россией, наказание для Путина и новые санкции

После переговоров делегаций в Турции 29 марта украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Читайте также:
Томас Фридман
Томас Фридман
Путин готовится к двуединой стратегии. Каким должен быть ответ?

Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Читайте также:
«Мы не уживемся с россиянами». Как развалится Россия, в чем Путин был прав и сколько войн с РФ еще будет до 2035-го — интервью с Арестовичем

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Переговоры Переговоры с Россией Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X