Переговоры Украины и России: Лавров заявил о «шансе» на соглашение 5 апреля, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах между Украиной и страной-агрессором «есть шансы» на успех. Его цитирует российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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«По итогам раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении путей обеспечения безопасности Украины. Уже стало понятно и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть… Шансы [на успех в переговорах] есть всегда. Мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать», — утверждает представитель страны-агрессора.



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Лавров также сказал, что видит «больше реализма» в предложениях Украины по поводу оккупированных Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После переговоров делегаций в Турции 29 марта украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



По словам главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.



Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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