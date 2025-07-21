Российская, турецкая и украинская делегации на переговорах в Стамбуле, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и страны-агрессора России может состояться 23−24 июля в Стамбуле, сообщает турецкое издание İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечает издание, пока информации о месте, времени и уровне делегаций на переговорах нет.

Ожидается, что новые переговоры могут быть сосредоточены на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.

Сейчас идет определение места проведения встречи делегаций, разработка протоколов безопасности и логистическая подготовка.

İndependent Türkçe пишет, что переговоры состоятся «зазакрытыми дверями», а общественность будет проинформирована через письменные заявления.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться на следующей неделе. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.