Лавров пожаловался, что Украина саботирует переговоры с Россией 2 мая, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Лаврову не нравится, как Украина «выстраивает переговоры» (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил недовольство тем, как Украина ведет переговоры со странной-агрессором — Россией.



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В интервью итальянской телекомпании Mediaset глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что во время мартовских переговоров в Стамбуле наметились «кое-какие контуры соглашения», сообщает прокремлевское агентство РИА Новости.

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По его словам, Украина якобы выразила готовность быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной, где ей предоставили бы гарантии безопасности.

«Но сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры, желая сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая РФ», — добавил Лавров.

Министр иностранных дел страны-агрессора посетовал, что украинская сторона якобы течении одного дня может поменять позицию несколько раз.

«Слышал, как Зеленский сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Они саботируют эти переговоры — так же, как и восемь лет Минские договоренности», — выразил недовольство Лавров.

Представители Украины ранее не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на территориальные уступки на востоке.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона рассказала подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

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