Президент Эрдоган заявил диктатор Путину, что Турция готова снова принимать переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с диктатором РФ Владимиром Путиным и заявил, что Кремлю необходимо начать третий раунд переговоров с Украиной.

Об этом 18 июля сообщили в Управлении коммуникаций офиса турецкого президента.

Президент Эрдоган, заявил, что Турция готова вновь принимать переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле — когда будут определены подходящие для сторон даты.

Кроме того, президент Турции отметил, что боевые столкновения, которые произошли после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды, представляют угрозу для всего региона.

По словам Эрдогана, Турция стремится «обеспечить стабильность и безопасность в Сирии», а также желает скорейшего восстановления страны.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Financial Times со ссылкой на осведомленные источники отмечал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

18 июля президент Зеленский заявил, что задача Рустема Умерова на посту секретаря СНБО будет «активизировать переговорный трек» с Россией.

В ответ кремлевский спикер Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом» и уточнил, что с этим заявлением Россия «соглашается».