«Не действует добросовестно». Путин может использовать переговоры, чтобы усилиться перед новым наступлением на Украину — МИД Британии 3 декабря, 13:54 Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Российский диктатор Владимир Путин может использовать мирные переговоры для пополнения запасов армии РФ перед началом нового наступления на Украину, предупредил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.



Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

Клеверли опасается, что глава Кремля может притворяться, будто участвует в переговорах, а на самом деле тренировать больше российских войск, изготовлять еще больше боеприпасов, а также модернизировать и перевооружить свою армию.

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Он призвал всех, кто поддерживает Украину, быть «очень, очень осторожными» с темой мирных переговоров. По словам министра, Путин «не действует добросовестно».

«Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожны, если „мирные“ переговоры — и я использую слово „мир“ в кавычках — инициируются Владимиром Путиным», — сказал Клеверли.

Он подчеркнул, что фазу после паузы РФ может использовать более эффективно: «Тогда все, что произойдет, — мы снова увидим точно такие же сцены, но, возможно, через шесть, 12, 18 месяцев».

Глава МИД Британии напомнил о вторжении России в Грузии, оккупации Крыма и Донбасса, после чего на самом деле в течение лет продолжалась подготовка к полномасштабной войне против Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что союзники не будут склонять Украину к переговорам с РФ и ее режимом. В то же время он считает, что Путин может рационально вести переговоры по прекращению войны против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полномасштабная война может закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами, однако это «неразрывно связано с ситуацией на поле боя».

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.