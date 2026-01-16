Стефанишина назвала цель переговоров Украины и США в Майами (Фото: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine via Getty Images)

Украинская делегация в субботу, 17 января, проведет переговоры с американской стороной в Майами относительно гарантий безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Украина продолжает активные консультации с США относительно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства», — подчеркнула она.

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Стефанишина рассказала, что от Украины на переговорах будут секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По ее словам, целью визита в США является доработка соглашения о гарантиях безопасности и соглашения об экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Посолка добавила, что документы должны максимально соответствовать национальным интересам Украины.

13 января президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда продолжает готовить документы с США относительно гарантий безопасности и восстановления.

По его словам, разработанные документы по двусторонним договоренностям с США «во многом уже готовы к подписанию».

21 января в швейцарском городе Давос могут состояться переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом при участии европейских лидеров и Канады.

Ожидается, что во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.