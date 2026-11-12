В НАТО заявили, что только Украина будет решать судьбу своих территорий на переговорах с Россией

Только Украина имеет право определять судьбу своих территорий в рамках переговоров с Россией. В то же время в НАТО сомневаются, что Москва прибыла на встречу в Абу-Даби с готовностью отказаться от максималистских требований.

Об этом 11 ноября заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, главный маршал авиации Джон Стрингер в интервью Euronews.

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Комментируя переговоры в Абу-Даби, Стрингер выразил надежду, что Россия участвует в них добросовестно. В то же время он отметил, что пока нет признаков готовности Владимира Путина отказаться от максималистских требований.

«Посмотрим, насколько серьезно настроена Россия. Будем надеяться, что это не просто, откровенно говоря, повторение требований, восходящих к 2022 году», — сказал генерал.

Отвечая на вопрос о возможном давлении на Киев с требованием отказаться от части Донецкой и Луганской областей, Стрингер подчеркнул:

«Что касается территорий, это исключительно вопрос для украинцев».

Он также высоко оценил украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам генерала, союзникам следует отмечать результаты украинской кампании против российской топливной инфраструктуры.

«То, чего Украина смогла достичь благодаря воображению, инновациям и силе воли, — просто невероятно, и мы должны это отметить», — подчеркнул Стрингер.

Он добавил, что еще в начале 2022 года Путин пытался продвигать идею новой архитектуры безопасности в Европе, однако действия Украины против российской топливной инфраструктуры наносят удар по этим планам.

Переговоры в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

Отдельно состоялись переговоры между делегациями Украины и США, а также представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии; российская сторона в них участия не принимала. В совместном заявлении все участники этих переговоров подчеркнули, что «любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины».

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По итогам переговоров спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября встретятся с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

10 ноября «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к украинской переговорной группе, сообщило о достижении договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

11 ноября информацию об обмене пленными подтвердил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Он назвал это главным результатом нынешнего раунда переговоров в Абу-Даби. По его словам, в ходе переговоров стороны смогли «прямо изложить» свои позиции, по которым сохраняются существенные разногласия. Он отметил, что впереди «еще много сложной работы», но возможности для продолжения переговорного процесса есть.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых тяжелых». По его словам, представители государства-агрессора РФ пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию».

Издание The Telegraph сообщило, что Украина отвергла предложенную США идею пересмотра административных границ своих регионов, призванную разблокировать мирные переговоры с Россией. Ранее The Economist сообщал, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса.