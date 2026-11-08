Россия направит на переговоры с Украиной делегацию более высокого уровня, чем ранее (Фото: REUTERS/Максим Змеев/Архивное фото)

Россия направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня , чем на предыдущие раунды. Это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, состав российской делегации свидетельствует о том, что Москва, возможно, готова сосредоточиться как на политических, так и на военных вопросах.

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В состав делегации войдут заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник военной разведки Игорь Костюков, а также высокопоставленный офицер Генштаба РФ Юрий Жигарловский. Возглавит делегацию помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Переговоры состоятся во вторник и среду, 10−11 ноября. Это будет первая встреча в таком формате с февраля.

Переговоры Украины, России и США — что известно

26 октября УП со ссылкой на источники писала, что украинская команда пытается сместить фокус переговоров с территориальных требований Москвы на будущую систему безопасности Украины и Европы. Киев не рассматривает территориальные уступки: по словам президента Владимира Зеленского, это «красная линия», которую могут обсуждать только лидеры.

28 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации состоятся после 4 ноября, а дата будет зависеть от ситуации на фронте. Зеленский тогда рассчитывал на встречу до 10 ноября, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Президент также настаивал на участии Европы, но пообещал не срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле утратили уверенность в президенте США Дональде Трампе и больше не верят, что он заставит Украину принять российские условия. Поэтому, по данным агентства, Путин делает ставку на затягивание войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.