Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Об этом Виткофф сообщил в ночь на вторник, 3 ноября, в соцсети X.

«10−11 ноября в Абу-Даби Соединенные Штаты выступят посредником на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией, содействуя реализации миссии президента Трампа по прекращению войны. Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях в сфере безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и дальнейших шагах на пути к миру», — написал он.

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Кроме того, по словам спецпредставителя Трампа, на этой неделе в Брюсселе американская делегация встретится с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

«Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений», — подчеркнул Виткофф.

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет присутствия Европы на переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.