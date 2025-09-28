Россия не может добиться успеха на поле боя и при этом отказывается от переговоров, заявил Джей Ди Вэнс (Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказывается от любых встреч с украинцами , как двусторонних, так и трехсторонних, с участием представителей США.

В эфире Fox News Вэнс отметил, что россияне убивают и теряют много людей на фронте, но «не имеют, что показать».

«Мы по-прежнему стремимся к миру, но для этого нужны усилия обеих сторон. К сожалению, то, что мы видели в течение последних нескольких недель, россияне отказались участвовать в любых двусторонних встречах с украинцами. Они отказались участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых мог бы присутствовать президент или какой-то другой член администрации и мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сказал также вице-президент США.

Реклама

24 сентября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что все предложенные украинской стороной страны для переговоров на уровне лидеров «неприемлемы» для агрессора России. Спикер Кремля упомянул Москву как место для потенциальной встречи Путина и Зеленского.

«А почему бы не приехать? Если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь?» — цинично заявил Песков.

23 сентября Зеленский рассказал, что Путину предлагали встречу на уровне лидеров в разных странах Европы и Азии, однако он не хочет прямых переговоров с Украиной.

3 сентября российский диктатор заявил, что готов к встрече с Зеленским, но тот должен приехать в Москву, что якобы является «лучшим местом для переговоров».

МИД Украины в ответ на бред диктатора заявил, что по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России. А заявления Путина о переговорах в Москве свидетельствуют о его нежелании встречаться с Зеленским.

Президент Украины в ответ на «приглашение» Путина заявлял, что Россия делает все, чтобы оттянуть двусторонние переговоры.