«Украинское НАТО». Почему Запад скептически встретил предложенный Украиной новый механизм гарантий безопасности — WSJ 31 марта, 19:03 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Брифинг членов украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, 29 марта (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Caliskan)

Во время недавних переговоров с РФ в Стамбуле Украина предложила в обмен на нейтралитет и невступление в Североатлантический альянс подписать международный договор о гарантиях безопасности, которые были бы «жестче, чем в НАТО».

Среди возможных гарантов Украина называла 11 стран: Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу, Израиль, Канаду, Италию, а также Россию.

Включение в этот список страны-агрессора советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял тем, что России будет сложнее нарушить многосторонний договор, чем двусторонний.

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Однако западные союзники Украины встретили это предложение скептически, пишет Wall Street Journal. НВ публикует перевод статьи издания об этом.

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«Украинское НАТО»

Западные чиновники возражают против предложения Украины о взаимной обороне в стиле НАТО, которая могла бы втянуть их вооруженные силы в войну с Россией, даже несмотря на то, что они выразили некоторую восприимчивость к идее международных гарантий безопасности как части соглашения о прекращении боевых действий.

На мирных переговорах в Стамбуле во вторник украинские переговорщики передали России подробное предложение о нейтральном статусе Украины, безопасность которой гарантируют США, Великобритания, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша и Израиль.

Украинское предложение предполагает запрос к странам реагировать на нарушение ее суверенитета так, как члены Организации Североатлантического договора будут действовать в соответствии со статьей 5, обещанием Альянса о взаимной защите.

«Это то, что мы называем украинским НАТО, — сказал в интервью в Стамбуле украинский переговорщик Давид Арахамия, лидер большинства в парламенте страны, — Таким образом, мы получаем нейтралитет, но наша идея состоит в том, чтобы получить укрепленный статус нейтралитета».

Молчание Байдена

Президент Байден еще не прокомментировал это предложение, но директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд отказалась сообщить в среду, 30 марта, захотят ли США выступить гарантом безопасности Украины.

«Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы обеспечения их суверенитета и безопасности. Но в настоящее время нет ничего конкретного о гарантиях безопасности, о которых я могу говорить», — сказала она.

Ряд западных лидеров выразил поддержку той или иной форме гарантий безопасности для Украины, но никто не сформулировал, как они будут выглядеть. Их нежелание принять ключевой элемент плана Украины — концепцию механизма коллективной защиты НАТО — показывает, насколько далеки все стороны от того, чтобы прекратить войну путем переговоров.

Американские законодатели также скептически отнеслись к этому предложению. Сенатор Дик Дурбин от штата Иллинойс, второй депутат Сената от Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса, сказал, что считает это предложение «немного преждевременным», добавив, что не доверяет России.

Сенатор Джим Риш из Айдахо, главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что такое предложение возможно, но до него еще далеко. «Знаете, мы это уже сделали, — сказал Риш, имея в виду Будапештский меморандум 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, — Как это работает?»

Позиции Британии, Германии и Франции

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб также выразил скептицизм по поводу предложения предоставить гарантию безопасности не члену НАТО. «Мы очень внимательно рассмотрим все, что [президент Украины Владимир] Зеленский скажет, что ему нужно, — сказал Рааб 30 марта в эфире радио BBC, — Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, которые применяются к членам НАТО».

Другие страны, названные возможными гарантами безопасности Украины, проявили интерес к этой идее, но уклонились от принятия предложения.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал Зеленскому, что Берлин «в целом готов» выступить гарантом безопасности Украины в рамках мирного соглашения, заявил 30 марта представитель правительства Германии. Однако пока слишком рано обсуждать такие обязательства, добавил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Высокопоставленный правительственный чиновник Германии позже пояснил, что обсуждение находится на ранней стадии, и оно включало предложение группе стран, включая Россию, гарантировать безопасность Украины в рамках мирного соглашения, согласно которому Киев провозгласит независимость от любых военных союзов, в том числе НАТО.

Представитель Германии сказал, что украинское предложение еще предстоит конкретизировать, и что оно может сработать только в том случае, если Россия будет его частью.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Франция готова поддержать форму нейтралитета Украины, безопасность которой гарантируют несколько стран.

Однако источник предупредил, что Франция не желает подписываться под гарантией безопасности, которая включает в себя механизм, аналогичный статье 5 НАТО. Многое также будет зависеть от деталей нейтралитета Украины, включая статус ее национальной армии, добавил источник.

Россия вряд ли согласится

По словам источника, Россия, скорее всего, не согласится ни на какие договоренности, требующие от Франции и других постоянных членов Совета Безопасности ООН гарантий безопасности Украины.

Для любого соглашения о прекращении войны потребуется поддержка Москвы, и неясно, примет ли Кремль предложение Киева. «Никто не говорил, что стороны продвинулись вперед, — сказал о переговорах в Стамбуле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отказавшись обсуждать конкретные предложения, — Мы не можем указать на что-то особенно многообещающее».

Однако украинское правительство, похоже, настроено на предложение, которое обеспечит надежные гарантии безопасности со стороны западных стран.

«Механизм активации даже сильнее, чем у НАТО. В НАТО, если что-то случится, вы должны сначала провести консультации, — сказал Арахамия, украинский переговорщик, — Нет упоминания о том, сколько времени это может занять. Учитывая, как быстро все происходит, должно быть максимум 72 часа. Так что в течение 72 часов все гаранты должны разобраться, что происходит, будь то агрессия, спецоперация, или война, они должны предоставить военную помощь или войска».

По словам Арахамии, Крым и Донбасс — два украинских региона, оккупированных Россией, — не будут частью гарантий. Он сказал, что эти территории будут исключены до тех пор, пока их статус не будет урегулирован в ходе отдельных переговоров.

Во вторник, 29 марта, украинские официальные лица предложили, чтобы статус Донбасса обсуждался президентами Украины и России, а Крым стал предметом 15-летнего периода переговоров на отдельном треке.

Роль Турции и Израиля

Украина впервые предложила Турцию, члена НАТО, в качестве гаранта своей безопасности 17 марта. Турция имеет хорошие отношения с Украиной и играет посредническую роль в российско-украинском кризисе, приняв у себя два раунда мирных переговоров.

Турецкое правительство не поддержало и не выступило против этого предложения, но предложило широкую поддержку мирным переговорам.

Турция также продала Киеву вооруженные беспилотники, которые сыграли важную роль в сопротивлении Украины вторжению Москвы, нанося удары по вторгшимся российским конвоям и мобильным средствам ПВО.

Хотя Турция решительно осудила российское вторжение, она также предпочла не вводить санкции против России, решив сохранить отношения с Москвой, чтобы действовать в качестве посредника.

Арахамия сказал, что Израиль, не являющийся членом НАТО, также может стать участником предлагаемых гарантий безопасности.

«Потенциально Израиль, потому что у них тоже сильная армия. Нам полезно иметь опыт этой оборонительной страны. Они также имеют нейтральный статус. Я думаю, они могут мобилизовать свою резервную армию в течение одного дня», — сказал он.

Маловероятно, что Израиль, по крайней мере на данный момент, поддержит это предложение. «На данный момент Израиль не в состоянии предоставить Украине гарантии безопасности. Мы будем готовы помочь в достижении соглашения посредством мер по укреплению доверия и других усилий», — сказал высокопоставленный израильский чиновник.



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