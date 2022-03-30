Мирные переговоры с РФ: аналитики считают, что Путин пытается выиграть время для перегруппировки сил перед новым ударом — NYT 30 марта, 19:39 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Тростянце Сумской области (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

29 марта состоялись первые переговоры представителей Украины и России, по итогам которых общественности были представлены результаты — концепцию договора о гарантиях безопасности для Украины.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в ближайшее время может состояться встреча президентов Украины и России. Тем временем в Кремле заявили, что мирные переговоры в Стамбуле пока не дали чего-то многообещающего.

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НВ публикует перевод статьи New York Times о том, что переговоры могут быть лишь уловкой России, чтобы выиграть время для перегруппировки войск перед новым ударом по Украине.

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«Деэскалация — это эвфемизм для обозначения отступления»

Одновременно с тем как представители (Украины и России — ред.) добились прогресса на мирных переговорах во вторник, 29 марта, Россия пошла на уступки, которые сигнализировали о более реалистичном курсе войны в Украине, но и указали на то, что она не спешит с прекращением конфликта, говорят дипломаты и аналитики.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин представил решение о «резком сокращении» военной активности вокруг украинской столицы Киева и северного города Чернигова в качестве жеста «для повышения взаимного доверия для будущих переговоров».

Но наступление россиян на севере уже было приостановлено, а войска вокруг Киева заняли оборонительные позиции, сталкиваясь с украинскими контратаками, так же, как и под Сумами, где у России возникли проблемы с окружением основной украинской армии к востоку от Днепра.

«Деэскалация — это эвфемизм для обозначения отступления. Россия приспосабливает свои цели к реальности, потому что война весьма эмпирична. Заявление, что они сконцентрируются на Донбассе — это не уловка, потому что на самом деле это все, что они могут сделать», — сказал Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Но отступление вряд ли означает капитуляцию, и другие (эксперты — ред.) предостерегают, что прогресс, достигнутый во вторник, не означает, что Россия готова к серьезным дискуссиям о прекращении войны. Для этого президенту России Владимиру Путину потребовался бы лучший результат, который можно было бы выдать дома за победу.

Россия пытается выиграть время

29 марта украинцы заявили о 15-летнем процессе переговоров о статусе Крыма, и что контроль над Донбассом будет обсуждаться на встречах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Россия заявила, что назначит встречу между двумя президентами только после того, как будет готов проект мирного соглашения.

Некоторые аналитики говорят, что такое соглашение должно, как минимум, дать России контроль над Мариуполем, осажденным портовым городом в Украине, который все еще каким-то образом не захвачен, чтобы создать безопасный наземный маршрут между двумя оккупированными Россией территориями: Крымом на западе, и Донбассом на востоке. А еще, говорят они, придется уступить контроль над двумя административными областями на Донбассе, Луганской и Донецкой, которые Путин уже объявил независимыми республиками.

«Россия не в состоянии вести серьезные переговоры, потому что ей нужно добиться больших успехов на войне. Это шанс для россиян консолидироваться, перегруппироваться, уйти из труднодоступных с точки зрения логистики мест, где у них уже закончились продовольствие и боеприпасы», — говорит Франсуа Эйсбур, французский военный аналитик из Фонда стратегических исследований.

Некоторые высокопоставленные западные чиновники согласились с этим, заявив, что россиянам остро не хватает артиллерийских снарядов и других боеприпасов, и им необходимо пополнить запасы.

По словам Эйсбура, Путину не будет просто заканчивать войну. Если он возьмет район восточнее Днепра, «этого пока может быть достаточно, но он перестроит свою армию и пойдет дальше».

Для обеих сторон, сказал Робин Ниблетт, директор Chatham House, лондонского исследовательского института, «переговоры несерьезны в том смысле, что переговоры сейчас для обеих сторон являются продолжением войны, а не решением». По его словам, Россия может сконцентрироваться на востоке, а Украине будет сложно перейти от маневренной обороны к серьезным контратакам, «и Путин не забыл о Киеве».

Даже если Путин сможет контролировать и «согласиться» на еще один раздел Украины на востоке, «Украина должна подписаться под этим, а если нет, я не думаю, что мы отменим санкции», — сказал Ниблетт.

Его коллега Матье Булег, французский ученый, изучающий российскую армию, согласен с тем, что Россия ведет переговоры не добросовестно, а «прощупывает почву и пытается выиграть время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться в военном отношении и добиться большего успеха на местах».

По его словам, российские военные, похоже, взяли под свой контроль то, что можно было бы назвать 2-й фазой неудачной операции, которая должна была быть 1-й.

«Современная война — это наполовину информационная война, — сказал Булег, — и успех — это то, что вы из нее сделаете», особенно в репрессивной среде для СМИ, как сейчас в России.

По его словам, неспособность российских войск захватить города и удержать территорию стала очевидной через месяц, «поэтому стратегические цели пришлось изменить».

Но полный отход (России — ред.) от Киева позволил бы украинцам укрепить регион Донбасса и обеспечить им значительную победу, предположил Майкл Кофман, директор по изучению России CNA, оборонного исследовательского института в Вирджинии, в своем твите.

«Не конец, а перерыв»

Находясь в Марокко, госсекретарь США Энтони Блинкен также поставил под сомнение обещание России сократить боевые действия.

«Есть то, что Россия говорит, и есть то, что Россия делает, — сказал он 29 марта, — Мы сосредоточены на последнем. И то, что делает Россия, — это продолжающиеся зверства в отношении Украины и ее народа, и это продолжается, пока мы говорим».

Россия не прекратила боевые действия после аннексии Крыма в 2014 году, но активно поддерживала сепаратистов на Донбассе, заявил Иэн Бонд, бывший британский дипломат в России и руководитель отдела внешней политики Центра европейских реформ. «Я скептически отношусь к тому, что россияне отказываются от войны, — сказал он, — Мы уже видели этот фильм в 2014 и 2015 годах. Я рассматриваю это как паузу».

Иэн Гарнер, историк российской пропаганды, отметил в Twitter, что «путинская Россия — на самом деле, постсоветская Россия — годами была вовлечена в грязные, бесконечные конфликты», сославшись на Приднестровье в Молдове, Абхазию в Грузии и Донбасс, все это районы в других странах, где российские войска поддерживают сепаратистские движения. «Возможно, это не конец, а перерыв», — сказал он.

Один из главных украинских переговорщиков Михаил Подоляк предположил после переговоров во вторник, что обе стороны серьезно говорили о нейтралитете Украины, договоре, гарантирующем ее безопасность государствами-членами НАТО, такими как США, Великобритания, Турция, Франция и Германия, прекращении огня и гуманитарных коридорах.

Украинские и западные чиновники также предположили, что Россия могла бы согласиться на то, чтобы демилитаризованная Украина вступила в Европейский Союз, если бы она отказалась от вступления в НАТО или размещения на своей территории каких-либо иностранных сил.

Но аналитики по вопросам безопасности поставили под сомнение искренность такого соглашения. Бонд сказал, что проблема с понятием нейтралитета Украины заключается в том, что пока ни одна из стран, которые она хочет видеть гарантами, не согласилась на это. По его словам, это было бы похоже на членство в НАТО с коллективной обороной под другим названием, что крайне маловероятно.

Что касается членства в Европейском союзе, Ниблетт отметил, что это будет представлять наибольшую опасность для Путина, который помог спровоцировать революцию 2014 года в Украине, вынудив на тот момент президента Виктора Януковича отказаться от торгового соглашения с блоком. Если Украина присоединится (к ЕС — ред.) сейчас, сказал Ниблетт, страна будет развиваться экономически еще быстрее, в отличие от России, «и вы получите Южную Корею рядом с Северной Кореей, и я не считаю, что Путин согласится на это».

Более того, по его словам, договоры Европейского союза также содержат обязательства о коллективной обороне.

Тем не менее, сказал Булег, Европейский союз должен дать Украине четкий ответ о ее перспективах членства. «Идет ли дело к членству в НАТО или ЕС, решать не России. Но ЕС нужно быть абсолютно ясным в отношении будущего Украины, это было бы порядочно».



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