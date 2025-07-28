Ядовитое содержимое в «интеллигентной» упаковке. Замглавы МИД Кислица прокомментировал новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле

В Кремле поняли, что агрессивная тактика во время переговоров с Украиной не работает, заявил замглавы МИД Сергей Кислица (Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan)

В Кремле поняли, что агрессивная тактика во время переговоров с Украиной не работает. Однако во время третьего раунда переговоров в Стамбуле на прошлой неделе за «интеллигентной упаковкой» скрывалось прежнее токсичное содержание.

Об этом в комментарии телеканала Новини.LIVE сообщил 28 июля первый заместитель министра иностранных дел и член украинской делегации на переговорах Сергей Кислица.

По словам дипломата, за два предыдущих раунда встреч в Турции россияне поняли, что угрозы и «эмоциональные наезды на украинскую сторону не дают своего результата».

«Я не могу сказать, что российская сторона по форме использовала на этот раз какие-то некорректные или слишком эмоциональные подходы. Но могу сказать со всей ответственностью, что в этой „интеллигентной“ упаковке содержалось то же самое токсичное и ядовитое содержание», — отметил Кислица.

По словам дипломата, ситуация была «трагичной» — в том плане, что напротив украинской делегации находились люди, «которые не имеют никаких моральных предохранителей, которые переворачивают все с ног на голову, которые апеллируют к христианским ценностям и подходам, которые говорят о том, что необходимо положить конец этой кровавой бойне» — показывая тем самым цинизм высшего сорта.

«Ну, извините, вы ее развязали, вы палачи, вы преступники, и вы призываете нас, украинскую делегацию, положить конец этой войне», — сказал Кислица.

По словам дипломата, в подходах российской и украинской делегаций продолжает существовать радикальное расхождение в отношении логики процесса и последовательности шагов.

«Стамбульский вариант не позволяет решать самый главный вопрос, это остается фактом. Это вопрос, без эффективного рассмотрения которого не будет положен конец этой войне и не будет как минимум достигнуто соглашение о параметрах длительного прекращения огня», — подытожил Кислица.

23 июля Украина и Россия провели в Стамбуле третий раунд переговоров при посредничестве Турции. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую — помощник диктатора Путина Владимир Мединский.

Украина и РФ договорились об обмене, в котором будут участвовать более 1200 человек, однако Россия отказалась прекращать огонь.

Кроме того Украина предложила до конца августа провести встречу лидеров с участием президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

24 июля спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского до конца лета маловероятна. В то же время, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров обеих стран на территории Турции.

25 июля президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что на этой неделе станет известно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Путиным в Стамбуле, и уточнил, что для этого он планирует провести переговоры с обоими лидерами.