Просьба из Пекина и нервы россиян. СМИ рассказали, как Украина и РФ договорились о переговорах год назад 6 марта, 12:04 Прес-конференція після переговорів (Фото:www.president.gov.ua)

Идеи о возможности переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией появились уже в первые дни после масштабного вторжения 24 февраля, инициатива исходила преимущественно от россиян, сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника издания, первый дипломатический контакт произошел уже на следующий день после вторжения, 25 февраля.

Источник заявил, что россияне, «очевидно, по просьбе из Пекина», обратились с запросом об эвакуации китайских студентов, обучавшихся в Украине.

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Известно, что сначала как место переговоров РФ видела Минск — как площадку, которую раньше уже использовали для переговоров по Донбассу, но Киев по понятным причинам отказался.

Еще одним вариантом предлагалось провести переговоры у украинско-белорусской границы на украинской стороне, где расстояние по прямой от Киева составляло до ста километров.

Однако именно оттуда РФ разворачивала свое наступление, велись масштабные бои и никаких гарантий того, что украинская делегация достанется места назначения, никто дать не мог.

В результате стороны сошлись на том, что переговоры пройдут у границы, но уже на белорусской стороне в Гомельской области. Добраться туда прямо вариантов не было, поэтому украинская делегация сделала большой крюк через Польшу.

Первоначально переговоры были назначены на 27 февраля, но украинская делегация специально не особо спешила, заставляя россиян нервничать.

«Мы зашли в зал и такие: „о, привет!“ Важно было показать, что мы не сломались и не сломаемся, несмотря на ситуацию», — сказал собеседник издания.

В материале сказано, что при этом украинские делегаты отказались сдать мобильные телефоны, сославшись на то, что война происходит в Украине, и им важно все время оставаться на связи, и это во время переговоров помогало неоднократно.

В свою очередь российская сторона не ожидала такой ловкости от украинцев, они отправлялись на переговоры, чтобы фактически принять капитуляцию.

«Тон задавала украинская сторона, например, по вопросу регламента: сначала предложив оппонентам зачитать свои требования, а затем перейти к их последовательному обсуждению», — сказано в материале.

Также украинская сторона настаивая на том, чтобы переговоры проходили в офрекорд-режиме, а прессе сообщали согласованную информацию, без лишних «сливов».

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».