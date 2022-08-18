Эрдоган предложил возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле 18 августа, 20:46 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во Львове 18 августа 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 18 августа, заявил, что Анкара готова снова стать посредником на переговорах Украины и России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на брифинг по итогам переговоров президента Владимира Зеленского, генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и Эрдогана во Львове.



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«Мы отдельно указали на поддержку международным сообществом возобновления дипломатического процесса. Надеюсь, что война наконец-то будет завершена за столом переговоров. С этим согласны Зеленский и Гутерриш. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров», — утверждает Эрдоган.



По словам президента Турции, переговоры в Стамбуле можно возобновить «на тех началах, которые были сформированы в Стамбуле в марте», а Турция «готова снова играть роль посредника».



Владимир Зеленский во время брифинга подчеркнул, что переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

До этого украинский президент говорил, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить Украину.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

18 августа президент Владимир Зеленский прибыл во Львов на встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гутерриш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город в четверг с однодневным визитом.

Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России. 5 августа Эрдоган приезжал в Сочи к российскому диктатору Владимиру Путину.

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