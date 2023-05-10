Говорит о «золотой середине». Президент Бразилии заявил, что хочет стать посредником на переговорах Украины и РФ 10 мая, 11:23 Луис Инасиу Лула да Силва осудил вторжение РФ в Украину, но хочет диалога между странами (Фото:Adriano Machado/Reuters)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лулада Силва заявил, что хочет помочь Украине и России найти «золотую середину» на переговорах касательно вопроса окончания войны.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет издание Metropoles.

Лула да Силва осудил вторжение оккупационной армии РФ в Украину более года назад, но заявил, что помимо этого необходимо двигаться вперед в диалоге и эффективно добиваться мира.

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«У каждой страны есть свои причины. Украина фактически не может смириться с оккупацией своей территории, она должна сопротивляться. Европейский Союз прав в своем решении [выступить на стороне Украины и против России], а Бразилия и другие страны правы в своем желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я считал, что это невозможно, я бы не участвовал в этом», — сказал он.

В то же время, Рютте, который находится в Бразилии с визитом заявил, что война РФ против Украины должна быть прекращена «как можно скорее», но «без уступок, которые затрагивают территориальный суверенитет Украины».

В конце апреля Лула да Силва заявлял о «бесполезности поиска виновных» в войне России против Украины. и необходимости переговоров. Он также говорил, что вопрос о «принадлежности» Крыма нужно решать только Украине и РФ.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал NV, что условия переговоров с Россией не изменятся, и переговоры могут начаться только после полного вывода российских войск из Украины.

