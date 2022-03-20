Онлайн-переговоры Украины и РФ планируются на понедельник, 21 марта — УП

20 марта, 21:15
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Украина и РФ регулярно проводят онлайн-переговоры (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Украина и РФ регулярно проводят онлайн-переговоры (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп. Дистанционный разговор делегаций Украины и РФ может состояться в понедельник, 21 марта.

Об этом рассказал член делегации Украины, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в разговоре с корреспондентом Украинской правды.

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«Переговоры продолжаются каждый день. И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», — рассказал Арахамия.

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Источники издания сообщают, что онлайн-встреча официальных делегаций Украины и РФ планируется на 21 марта.

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Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно. Четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся 14 марта.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Переговоры с Россией Давид Арахамия Война России против Украины

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