Мохаммад Фараджаллах считает, что в ночь с 4 на 5 ноября Дональд Трамп утратил интерес к трехсторонним переговорам Украины, США и России (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Главный редактор издания Украина на арабском, эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах в интервью Radio NV отметил, что все прекрасно понимают, что трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ будут безрезультатными, но президенту США Дональду Трампу это безразлично.

В эфире Radio NV Фараджаллах отметил, что Трамп хотел, чтобы о трехсторонних переговорах Украины, США и России объявили до промежуточных выборов в США, и это был «один из его козырей».

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«Он приложил немало усилий — в том числе и на глазах у представителей обеих стран — и попросил своего друга Путина (не побоюсь назвать Путина именно другом Трампа) спасти его репутацию. И тогда Путин согласился на этот раунд (переговоров с Украиной и США — ред.), ведь ничего не терял. Это была просто имитация мирного процесса, которую Трамп стремился дорого продать американской публике», — объяснил эксперт по украинско-арабским отношениям, добавив, что в ночь с 4 на 5 ноября Трамп полностью потерял интерес к этому.

«Танкер с дизельным топливом, направлявшийся из России в США, развернулся. Его больше не будут доставлять в Штаты — это подтвердила Financial Times. Дальнейшее течение этой войны перестало его интересовать. Трампу уже безразлично. Поэтому раунд 10 ноября являлся результатом поддержки Трампа в мирных переговорах и на выборах. А сейчас ему безразлично, будут ли результаты или нет. И все заранее отлично понимают, что никаких результатов не будет», — сказал Фараджаллах.

Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.