Бывший посол в США и Франции Олег Шамшур в интервью Radio NV заявил, что Украине сейчас нужно думать, как выйти из переговоров с Россией и США и не увязнуть в них.

«Когда только начиналась имитация процесса переговоров, я уже говорил, что я не вижу предмета для переговоров и желания у россиян о чем-то договориться. И нам просто нужно думать, как из этого процесса аккуратно выйти или по крайней мере в нем не увязнуть», — сказал Шамшур в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что россияне организовали процесс переговоров «совершенно по совдеповским рецептам» и представители Украины вынуждены выслушивать неприемлемые для Украины вещи.

«Но из-за того, что Путин нарисовал себе такую ​​схему, то выйти из этого процесса сейчас нам гораздо труднее, чем это было бы раньше. Потому что, когда мы прекратим участвовать в этих контактах и ​​консультациях, Путин скажет тому же Трампу: „Ты видишь, Дональд, я тебе говорил, что они не хотят мира“. И это уже озвучивает, кстати, Трамп. А это еще подтверждение того, что они не хотят участвовать в контактах, в переговорах по этому поводу», — отметил дипломат.

Шамшур подытожил, что Украине нужно серьезно подумать, как не присутствовать или не принимать активное участие в переговорах, на которых озвучиваются неприемлемые для Украины вещи, но он не готов дать какие-то советы, как это сделать.

Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.