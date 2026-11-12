Эксперт по украинско-арабским отношениям объяснил, почему переговоры Украины, США и России принимали ОАЭ

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид бен Султан Аль Нахайян во время переговоров в ОАЭ, 10 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Главный редактор издания Украины на арабском, эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах в интервью Radio NV объяснил, почему переговоры Украины, США и России принимали ОАЭ.

В эфире Radio NV Фараджаллах отметил, что роль ОАЭ в трехсторонних переговорах «минимальна».

«Россия чувствует себя комфортно во многих африканских и азиатских странах. Мы видели многочисленную делегацию лидеров из Африки и Азии, приехавших именно к Путину в Москву. Однако у этих стран нет такой мощи и такого престижа, чтобы принимать у себя переговоры такого уровня», — добавил эксперт по украинско-арабским отношениям.

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Он также сказал, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США президенту США Дональду Трампу безразлично, будут ли переговоры в Абу-Даби результативными, и все заранее понимали, что результатов не будет.

«Турция не хотела принимать очередную встречу, которая завершилась бы провалом. Их уже принимали в Саудовской Аравии в рамках джиддского формата, и саудиты убедились, что россияне всегда препятствуют и выдвигают ультиматумы, противоречащие их же заявлениям о мире. Саудиты просто дистанцировались, поскольку не хотели, чтобы — не дай Бог — заключили какой-то позорный для Украины мир (вроде Будапештского меморандума), который впоследствии стал бы роковым для Украины и региона. Они не хотели, чтобы это ассоциировалось с их страной. Поняв, что ничего из этого не выйдет, они тоже отстранились», — рассказал Фараджаллах.

Эксперт по украинско-арабским отношениям объяснил, что россияне чувствуют себя комфортно в ОАЭ, потому что их никто там не будет преследовать, Трамп «хотел оказать такую ​​честь этой стране», а для Украины ОАЭ тоже остаются дружественной страной, которой она уделяет много внимания.

«Вот так и была выбрана эта площадка. И больше ничего», — подытожил Фараджаллах.

Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

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В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

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Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.