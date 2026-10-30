Кремль пытается принудить Украину к односторонним уступкам еще до возобновления мирных переговоров, одновременно создавая почву для обвинений Киева в их возможном срыве.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 29 октября.

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил о возможном проведении трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби после 4 ноября, однако сроки будут зависеть от «ситуации на фронте и общего развития событий».

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Ушаков заявил, что Москва также будет «следить за тем, нанесет ли Украина масштабные удары по территории России» в преддверии 4 ноября. В Институте изучения войны расценивают это заявление как намек на то, что Кремль связывает свою готовность к переговорам с прекращением украинских ударов большой дальности, хотя ранее неоднократно отказывался от взаимных договоренностей о прекращении подобных атак.

Аналитики напоминают, что российские официальные лица систематически используют преувеличенные заявления о продвижении своих войск на фронте в качестве рычага давления на переговорах, пытаясь добиться от Украины односторонних уступок и выдвигая их в качестве обязательного условия для содержательного диалога.

В ISW полагают, что Кремль и в этот раз выдвигает произвольные предварительные требования, выполнение которых хочет сделать условием возобновления переговоров. Таким образом Москва стремится возложить на Киев ответственность за возможный срыв мирного процесса, если Украина откажется принять эти условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.