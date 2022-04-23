«Выбирает любой здоровый человек». Зеленский высказался за дипломатический путь завершения войны 23 апреля, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский высказался за дипломатический путь завершения войны, которую против Украины развязала Россия.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом он заявил во время пресс-конференции на центральной станции метро Киева.

«Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями сотен тысяч, а может даже миллионов жертв. Этого не хочется. И любой лидер, хотел бы он лично или не хотел этого, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь», — подчеркнул он.

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По словам Зеленского, в переговорах с Россией самыми актуальными вопросами являются гарантии безопасности для Украины, ее нейтральность, судьба Донбасса и Крыма.

«Я считаю, что больше вопросов нет. Остальные — это политические "понты"», — сказал он.

Ранее Зеленский назвал два условия, при которых Украина выйдет из переговоров с РФ: в случае проведения оккупантами псевдореферендума или уничтожения ими людей в блокадном Мариуполе.

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