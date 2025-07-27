Зеленский обсудил с Макроном итоги переговоров в Стамбуле и перспективы встречи с РФ на высшем уровне

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в Гааге, 24 июня 2025 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал ему об итогах недавних переговоров с российской стороной в Стамбуле и перспективах встречи с РФ на высшем уровне.

«Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Реклама

Кроме этого, как сообщили в ОП, лидеры Украины и Франции в поставки дополнительных ракет для комплексов ПВО SAMP/T и Crotale.

По информации чиновников, Зеленский и Макрон также обсудили финансирование производства украинских дронов всех типов — причем президент Франции заверил украинского коллегу в готовности помочь в данном вопросе.

Кроме этого, лидеры Украины и Франции обсудили подготовку украинских пилотов на самолетах Mirage, которые уже находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ.

23 июля Украина и Россия провели в Стамбуле третий раунд переговоров при посредничестве Турции. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Читайте также: Эрдоган обсудит с Трампом и Путиным возможность встречи на уровне лидеров в Стамбуле

Украина и РФ договорились об обмене, в котором будут участвовать более 1200 человек, однако Россия отказалась прекращать огонь.

Кроме того Украина предложила до конца августа провести встречу лидеров с участием президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

24 июля спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского до конца лета маловероятна. В то же время, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров обеих стран на территории Турции.