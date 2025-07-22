В отчете отмечается, что такие поражения не являются делом «нескольких недель» (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Только значительные поражения России на поле боя , при условии надлежащей военной поддержки Украины со стороны Запада, могут заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть цели войны и пойти на переговоры.

Об этом говорится в ежедневном отчете ISW по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 21 июля.

«Только существенные боевые потери России, при условии своевременной и достаточной военной помощи украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность РФ победить Украину и будут способствовать мирным переговорам», — отмечают аналитики.

В отчете отмечается, что такие поражения не являются делом «нескольких недель», а потребуют месяцев или сезонов активных кампаний.

Аналитики также подчеркивают, что отправка Россией на переговоры той же делегации «среднего уровня» свидетельствует об отсутствии заинтересованности в реальном мирном урегулировании.

«Кремль и в дальнейшем использует переговоры как инструмент для затягивания времени, с целью продолжения наступательных действий и выбивания уступок от Украины и ее партнеров», — говорится в отчете.