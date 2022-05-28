«До тех пор ведет „делегация“ на линии фронта». Подоляк назвал условия для «настоящих» переговоров Украины и России
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ложь Москвы о том, что Украина якобы отказывается от переговоров с Россией, и назвал условия, при которых возможны «настоящие».
Война России против Украины — главные события 28 мая
В Twitter он заявил, что РФ должна отказаться от лицемерия («одно говорим, другое делаем») и покинуть юг Украины, отведя войска.
«До тех пор переговоры ведет отдельная „делегация“ на линии фронта», — подчеркнул Подоляк.
28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным. Пересказывая свою версию разговора, пропагандистские российские СМИ пишут, что Путин заявил Шольцу и Макрону, что «трудности с поставкой продовольствия — следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций», в частности «накачка Украины западным оружием», а переговоры — «в замороженном состоянии по инициативе Киева».
17 мая в Офисе президента подтвердили, что переговоры с РФ были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.
Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».
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