«До тех пор ведет „делегация“ на линии фронта». Подоляк назвал условия для «настоящих» переговоров Украины и России 28 мая, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ложь Москвы о том, что Украина якобы отказывается от переговоров с Россией, и назвал условия, при которых возможны «настоящие».

Война России против Украины — главные события 28 мая

В Twitter он заявил, что РФ должна отказаться от лицемерия («одно говорим, другое делаем») и покинуть юг Украины, отведя войска.

Видео дня

«До тех пор переговоры ведет отдельная „делегация“ на линии фронта», — подчеркнул Подоляк.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным. Пересказывая свою версию разговора, пропагандистские российские СМИ пишут, что Путин заявил Шольцу и Макрону, что «трудности с поставкой продовольствия — следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций», в частности «накачка Украины западным оружием», а переговоры — «в замороженном состоянии по инициативе Киева».

17 мая в Офисе президента подтвердили, что переговоры с РФ были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.

Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».



Россия не способна создать большой котел – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/watch?v=RFUdCvsF0r0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.