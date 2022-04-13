Путин не относится серьезно к переговорам, Украине нужно больше оружия — американский дипломат 13 апреля, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на бронетехнике (Фото:Генштаб ВСУ)

Любые переговоры во время войны являются отражением реальной ситуации на поле боя, заявил почетный член Атлантического Совета, Координатор Государственного департамента США по санкционной политике в 2013−17 годах, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005−09 гг. Дэниел Фрид.



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«Многое будет решаться именно на поле боя. Президент Зеленский неоднократно отмечал, что все войны заканчиваются переговорами. Но Путин не относится серьезно к переговорам, и он никогда серьезно о них не говорил», — подчеркнул он во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.



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"Любые переговоры во время войны являются отражением реальной ситуации на поле боя", - подчеркнул Дэниел Фрид.

Потому, отметил он, Украина должна продолжать получать военную поддержку от Запада.

"Но не только это. Мы должны вводить серьезные, жесткие санкции против России. Мы уже многое сделали в этом плане, нужно сделать еще большее. И сделать как можно скорее», - сказал дипломат.

«Вы видите, как уже 350 миллиардов долларов заморожено их золотовалютных резервов. Это уже произошло», – подчеркнул Фрид.

Он отметил, что следует работать над усилением санкций против России.

«Надо отслеживать деньги. А где их деньги? Прежде всего, это экспорт энергоносителей, нефти и др. Из-за увеличения цены на нефть они получают еще больше», — сказал Дэниел Фрид, добавив, что сокращение закупки российского газа должно также быть среди основных приоритетов.

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"Мы хотим, чтобы эти доходы сокращались, чтобы их экономика страдала", - подчеркнул дипломат.

«Я понимаю, что политика санкций не идеальна. Но где Советский Союз? Нет его. Он рухнул под давлением наших санкций. Ваша страна сейчас подвергается нашествию со стороны Российской Федерации. А мы на Западе тоже должны действовать очень решительно, потому что мы должны перевести свою систему принятия решений также на военные рельсы», — подчеркнул Дэниел Фрид.

Кроме того, он подчеркнул, что для того, чтобы помочь в этой войне и предотвратить следующие войны, «надо отказываться вообще от энергоносителей из России».

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