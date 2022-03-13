«Подведение предварительных итогов». Переговорная сессия между Украиной и Россией состоится 14 марта — ОП

13 марта, 21:28
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Михайло Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Михайло Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Переговорная сессия между Украиной и Россией в формате видеоконференции состоится в понедельник, 14 марта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются непрерывно по видеосвязи.

«Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503092145837817860?s=20&t=wUjHFqOiGnnTJ7ejkkmT5g

В интервью российскому изданию КоммерсантЪ Подоляк заявил, что на столе переговоров сейчас лежит много разных предложений, касающихся политического и военного урегулирования.

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«Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывод войск. Сейчас это все находится в условных рабочих группах[…]Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров», — рассказал советник главы ОП.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков также заявил, что переговоры состоятся 14 марта, однако, как сообщает пропагандистский российский ресурс РИА Новости, по его словам, они «сейчас не идут».

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия «начала о чем-то говорить, а не только бросать ультиматумы», и это положительный сдвиг.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Переговоры Украина-Россия Дмитрий Песков Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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