Путин заявил Шольцу, что третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоится в эти выходные — правительство ФРГ 5 марта, 04:35 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Clemens Bilan/Pool via REUTERS)

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями запланирован на эти выходные, то есть 5 или 6 марта.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора в пятницу, 4 марта, говорится на сайте правительства ФРГ.

Отмечается, что Путин и Шольц обменялись «разными точками зрения» по поводу войны России против Украины. Немецкий канцлер призвал руководство РФ немедленно прекратить все боевые действия и предоставить гуманитарный доступ в районы, где ведутся бои.

«Президент Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали на эти выходные третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились о дальнейших переговорах в ближайшее время», — заявили в немецком правительстве.

Ранее в Офисе президента также говорили, что третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться 5 или 6 марта.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, на котором стороны «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения».

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций на белорусской границе прошел 28 февраля. По их итогам стороны разъехались в столицы для консультаций. Переговоры проходили на фоне обстрела Россией украинских городов.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия должна прекратить бомбардировки украинских городов, прежде чем можно будет вести содержательные переговоры относительно прекращения огня.

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