Украина намерена открыть все переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз до завершения 2025 года.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона.

По ее словам, все переговорные направления должны быть открыты до конца 2025 года, а первые кластеры — уже до 1 января. Вице-премьер подчеркнула, что сейчас речь идет не только о технической, но и о политической составляющей процесса, ведь задействовано около 4 тысяч специалистов.

Стефанишина подчеркнула, что открытие кластеров не требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов ЕС, ведь такого требования не предусматривает ни один основной документ Евросоюза. Это стало ответом на попытки Венгрии заблокировать начало переговоров.

«Мы работаем над политическим решением об открытии первого блока, далее будут приниматься более технические решения. Уже достигнуты договоренности с Данией, которая председательствует в Совете ЕС», — сообщила чиновница.

Украина уже выполнила условия для открытия половины переговорных направлений, и готова начать диалог по всем трем кластерам, в частности совместно с Республикой Молдова.

Напомним, что переговорный процесс относительно членства Украины в ЕС пока остается заблокированным из-за действий правительства Венгрии, несмотря на политическую поддержку со стороны большинства стран-членов блока.