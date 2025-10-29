Первая встреча за 6 лет. Почему мир будет следить за переговорами Трампа и Си Цзиньпина 30 октября и как они могут изменить ход войны РФ против Украины

30 октября президент США Дональд Трамп впервые за шесть лет встретится с лидером КНР Си Цзиньпином . За этой встречей пристально следит весь мир, ведь, как предполагают западные медиа и аналитики, на повестке дня может быть как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между Китаем и США, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Вашингтона добиться урегулирования в войне России против Украины.

Дональд Трамп еще не встречался с Си Цзиньпином лично с момента своего возвращения в Белый дом в роли президента США в начале 2025 года. За это время Трамп успел дважды провести телефонные разговоры с китайским лидером, а также сделать КНР главным объектом своей таможенной войны и дать понять, что считает именно Пекин ключевым оппонентом США. 10 октября он объявил, что готов с ноября ввести дополнительные 100% пошлины на импорт товаров из Китая, которые вместе с действующими 30%-ми тарифами должны составить 130%.

До 10 ноября между Китаем и США действует договоренность о «таможенной паузе», завершение которой может ознаменовать глобальную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, напоминает CNN. Осенью 2025 года Пекин уже усилил экспортный контроль над критически важными редкоземельными элементами, которые необходимы для производства многих видов высокотехнологичной продукции — от электромобилей до электроники, авиационных двигателей, новейшего вооружения и оборудования. Именно КНР является мировым лидером по поставкам на мировые рынки обработанных редкоземельных элементов.

Именно вопрос о возможной торговой сделке и взаимном снижении пошлин вероятно станет основной темой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Она состоится 30 октября в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп сейчас совершает пятидневное турне по Азии, которое является его самой длинной заграничной командировкой с начала второго президентского срока и охватило Малайзию, Японию и Южную Корею.

Как предполагает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков, уже сам факт согласованной встречи Трампа и Си может сигнализировать о том, что Пекин и Вашингтон намерены найти пути для снижения напряжения и возвращения торговых переговоров в менее эскалационное русло. «Это будет встреча лидеров, где на кону стоят высокие риски и высокое вознаграждение», — сказал CNBC Хань Шень Линь, директор китайского направления в глобальной консалтинговой компании The Asia Group. По его словам, обе стороны будут пытаться «перезагрузить» отношения, однако при этом избежать «каких-либо больших уступок».

Кроме тарифной проблемы, острые вопросы двусторонних отношений США и Китая могут включать дискуссию между Трампом и Си относительно потоков фентанила — синтетического опиоида, который называют «главным убийцей американцев в возрасте от 18 до 49 лет» (вещества для синтеза фентанила и производственное оборудование для его изготовления часто поступают из Китая). На повестке дня переговоров очевидно будет и проблема Тайваня, который годами сопротивляется попыткам КНР захватить полный контроль над островом. По данным The New York Times, Китай будет стремиться добиться уступок от США и может воспользоваться встречей, чтобы выяснить, насколько Трамп готов смягчить свою позицию. Си Цзиньпин, вероятно, хочет услышать от Трампа подтверждение того, что США не будут поддерживать независимость Тайваня, на чем настаивали демократические администрации в Белом доме, обобщает NYT мнение аналитиков.

Для Украины встреча Трампа и Си важна из-за намерения президента США поднять во время этих переговоров вопрос отношений между Китаем и Россией и возможного влияния Пекина на Москву относительно завершения войны против Украины. «Думаю, мы сделаем несколько хороших дел. Один из вопросов, который мы обсудим, касается России и Украины», — заявил президент США, предположив, что лидер КНР сейчас изменил свое мнение о войне РФ против Украины и будет открыт к обсуждению вопроса ее прекращения. «Я не уверен, что он хотел этого в начале, но сейчас он хотел бы, чтобы эта война завершилась», — заявил Трамп за несколько дней до своего турне в Азию. Он также отметил, что будет говорить с главой КНР о том, «как мы можем закончить войну между Россией и Украиной — будь то с помощью нефти, энергии или чего-то другого».

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер даже высказывал предположение, что встреча Трампа и Си будет «решающей» для обеспечения сотрудничества Китая в вопросе санкций против России. «Вы знаете, что сейчас китайцы покупают слишком много российской нефти и газа. Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного назначения, чтобы те могли продолжать эту войну, будь то детали для дронов или другие технологии, которые могут быть использованы для продолжения войны», — напомнил Уитакер. Он предположил, что готовность Китая присоединиться к совместному давлению на Москву «станет важным шагом в направлении окончательного прекращения бессмысленных убийств» в Украине.

Трамп также допускал, что на переговорах с Си Цзиньпином может быть поднят вопрос глобального соглашения об ограничении ядерного оружия — учитывая заявления Путина по этой теме и возможность привлечь Китай к соответствующим усилиям.

Украинский политолог Вадим Денисенко накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина предположил, что Китай не хочет ни поражения, ни победы России. «Ему нужна слабая Россия с центром ориентированным на Китай. А результат этой войны, когда оба считают себя победителями — идеальный для Китая. Главная красная линия — Одесса, которая должна быть украинской. Потому что усиление России на Черном море в относительно короткой перспективе изменит баланс сил в черноморском бассейне. А это противоречит интересам Китая», — считает Денисенко.

Комментируя дискуссию о том, действительно ли Китай может быть заинтересован в завершении войны РФ против Украины уже сейчас (в ближайшие полгода), Денисенко подчеркнул, что Пекин будет учитывать целый ряд факторов. Среди них — вопрос безопасности в Европе, которую Китай может гарантировать через давление на РФ, однако в обмен будет хотеть понимания «правил торговли с США и ЕС и как он будет зарабатывать на этой торговле»; «правилаигры в Африке, и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Великобритания)»; «правил игры в Тихоокеанском регионе и как будут устроены эти самые правила игры»; «вопроса ядерной безопасности и недопущения прямых военных конфликтов между США и Китаем».

В свою очередь, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Radio NV заявил, что достаточно высокими шансы на торговые договоренности между Трампом и Си, исхрля из чего он видит «оптимистичные для нас сценарии, если они очень хорошо обо всем договорятся». Рейтерович предположил, что реализация экономических соглашений США и Китая «потребует завершения российско-украинской войны, потому что это будет уже нужно Китаю». «Ему нужны новые рынки, ему нужно расширять свое присутствие на рынках. Таким рынком является прежде всего Европа, но выйти туда или как-то расширить свое присутствие, даже в противостоянии Штатам, можно только тогда, когда закончится война», — подчеркнул Рейтерович. Поэтому, по его мнению, для Украины «этот сценарий может быть положительным в том плане, что Китай изменит свою позицию и неформально начнет поджимать Путина».

Худшим вариантом, по мнению Игоря Рейтеровича будет вариант, когда Вашингтон и Пекин согласуют двусторонние разногласия, «но Китай в дальнейшем будет придерживаться такого показного нейтралитета и не будет никак комментировать российско-украинскую войну, а будет просто смотреть дальше со стороны, наблюдая, к чему это может привести».