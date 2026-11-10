В США заявили, что будут добиваться «окончательного прекращения» войны России против Украины, начав с трехсторонних переговоров в Абу-Даби во вторник, 10 ноября.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.

Представители Белого дома заявили, что часть предложения Вашингтона предусматривает создание новой «долгосрочной архитектуры безопасности» между Россией и Европой.

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В то же время европейские чиновники обеспокоены тем, что РФ может и дальше настаивать на своих жестких требованиях о сокращении военного присутствия НАТО в Восточной Европе, что способно поставить союзников в уязвимое положение перед лицом влияния Москвы в период исторической напряженности в отношениях с Западом.

В течение первого десятилетия своего пребывания у власти Владимир Путин жаловался на расширение НАТО на восток и стремился пересмотреть баланс сил между Альянсом и Россией. Однако, как отмечает The Guardian, никогда прежде эти требования не поддерживала действующая администрация США, которая ясно дала понять, что отчаянно стремится достичь соглашения.

Комментируя переговоры, представитель Белого дома заявил, что для прекращения войны Соединенным Штатам «необходимо участие Европы». Собеседник добавил, что участники переговоров могут возобновить работу Совета НАТО — Россия, деятельность которого была приостановлена в 2022 году, а также, возможно, отменить санкции против РФ ради достижения соглашения.

Американские официальные лица заявили, что обсуждали с Россией возможные гарантии безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО. Москва решительно выступила против вступления Украины в НАТО или размещения на ее территории западных войск.

«То, что они получат, будет фактически очень похоже на НАТО. Получение гарантий безопасности от США — это действительно очень, очень серьезное дело. И если он захочет это сделать, то это будет очень, очень серьезным шагом с точки зрения ресурсов, финансирования и военной поддержки», — сказал чиновник, отметив, что этот вопрос должны обсудить Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

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Однако критики выразили скептицизм по поводу того, что именно может послужить поводом для применения этих гарантий безопасности. Они отметили, что статья 5 не обязывает страны-члены НАТО защищать других, а кибератаки и иные формы гибридной войны размыли грань между действиями, требующими военного ответа, и теми, которые его не требуют.

Представитель европейских служб одной из стран — участниц переговоров заявил, что предложение США пока не отличается четкостью и они готовятся к тому, что в ходе консультаций в Абу-Даби Вашингтон предложит Москве серьезные уступки.

Критики обеспокоены тем, что Трамп и Путин могут попытаться обойти европейских лидеров, чтобы договориться о мире, предусматривающем серьезные уступки России.

«У европейцев немало предубеждений относительно этой идеи», — отметил представитель администрации США, имея в виду, в частности, предложение РФ 2021 года, которое было расценено как ультиматум НАТО о выводе войск из Восточной Европы.

Тогда Москва выдвинула Альянсу ряд требований, включавших запрет на расширение за счет новых стран, в частности Украины, вывод войск за пределы границ, существовавших до 1997 года, а также ограничения на размещение ракет. НАТО отклонило это предложение.

«Мы должны создать нечто новое, что будет работать уже сегодня… Ведь если бы вся старая архитектура функционировала должным образом, мы бы не оказались в этой затяжной войне. Очевидно, что-то не работает, и нам нужно найти способ сделать так, чтобы, когда мы покончим с этой войной, это действительно стало ее окончательным завершением», — добавил представитель администрации США.

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Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Полный состав делегации РФ следующий:

Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;

Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;

Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.