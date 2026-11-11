Дональд Трамп может встретиться с Си Цзиньпином и Путиным на полях саммита АТЭС в Китае (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Войну в Украине и денуклеаризацию Корейского полуострова по большей части исключили из тем трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Вместо этого стороны ищут согласия относительно роли искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием. Об этом в среду, 11 ноября, со ссылкой на источники сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Реклама

По данным издания, три страны уже несколько недель согласовывают повестку дня и протокол встречи лидеров, которая может состояться на саммите 18−19 ноября. Рабочие группы обсуждали использование ИИ в критически важных системах вооружений, а также возможное совместное заявление о недопустимости ядерной войны.

Как пишет SCMP, Пекин хочет, чтобы США обсуждали вопрос Украины непосредственно с Россией, а вопрос Корейского полуострова — с КНДР. США же настаивают на обсуждении контроля над ядерными вооружениями всех трех стран — от чего Китай давно отказывается, предлагая говорить лишь о ядерной прозрачности.

Один из источников газеты полагает, что Трамп заинтересован во встрече с Путиным в Шэньчжэне не столько из-за Украины, сколько из-за желания предстать лидером, обеспечившим «ядерный мир». Для Путина же, по словам источника, это возможность вернуть себе статус ключевого мирового игрока, несмотря на изоляцию, вызванную войной.

В то же время, как отмечает издание, подготовка к встрече продвигается медленно, а из-за плотного графика лидеров ее организация может стать проблемой. За встречей внимательно следят другие страны: в частности, Япония, по данным источников, опасается, что три лидера могут охарактеризовать свое сотрудничество в выражениях, напоминающих об их союзе против Японии времен Второй мировой войны.

В октябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что инициатором возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина выступает именно российский диктатор. По данным издания, он хотел бы договориться о завершении войны против Украины на выгодных для Москвы условиях.

Реклама:

19 октября Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Путиным на саммите АТЭС, если они сами этого захотят. «Если Путин и Си хотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я тоже на это пойду», — сказал он. В тот же день британская газета The Guardian в редакционной статье предупредила, что переговоры трех лидеров о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отверг возможность сравнения предстоящей встречи с Ялтинской конференцией, на которой в 1945 году союзники разделили сферы влияния в послевоенном мире.

Украинская сторона стремилась к тому, чтобы трехсторонние переговоры Украины, США и России состоялись до саммита АТЭС. В итоге они прошли в Абу-Даби 10−11 ноября.