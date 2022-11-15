США и РФ в Анкаре обсуждали ядерную безопасность — Белый дом

15 ноября, 00:24
Поделиться:
Уильям Бернс (Фото:Graeme Jennings/Pool via REUTERS/File Photo)

Уильям Бернс (Фото:Graeme Jennings/Pool via REUTERS/File Photo)

Переговоры США и России в турецкой Анкаре, прежде всего, были направлены на нивелирование ядерной угрозы. Встреча не преследовала цели обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает New York Times.

По словам представителя Белого дома, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы обезопасить Россию от применения ядерного оружия в Украине.

Видео дня

Украина была заранее информирована об этой встрече. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.

Читайте также:

Подлодку Белгород, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores / Oleg Kuleshov via Twitter) Войска РФ хотели испытать ядерную торпеду, но не смогли — СNN

Российскую делегацию в Анкаре возглавлял Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки страны.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия в случае, если они вмешаются в войну РФ против Украины, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

Читайте также:
«Сделал четкий акцент». Премьер-министр Китая назвал «безответственными» ядерные угрозы России — Reuters
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ядерное оружие Турция Ядерное вооружение ЦРУ Россия-США Война в Украине Анкара Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X