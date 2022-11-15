США и РФ в Анкаре обсуждали ядерную безопасность — Белый дом 15 ноября, 00:24 Уильям Бернс (Фото:Graeme Jennings/Pool via REUTERS/File Photo)

Переговоры США и России в турецкой Анкаре, прежде всего, были направлены на нивелирование ядерной угрозы. Встреча не преследовала цели обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает New York Times.

По словам представителя Белого дома, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы обезопасить Россию от применения ядерного оружия в Украине.

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Украина была заранее информирована об этой встрече. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.

Российскую делегацию в Анкаре возглавлял Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки страны.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия в случае, если они вмешаются в войну РФ против Украины, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.