В Турции назвали встречу глав разведслужб США и РФ «вкладом в глобальный мир»
Анкара стала площадкой для переговоров США и РФ по ядерной безопасности (Фото:Imad Alassiry/Unsplash)
Встреча директора ЦРУ США Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре является вкладом Турции в глобальный мир.
Такое заявление сделал руководитель директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет TRT Haber.
«Эта встреча добавила еще один важный вклад Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в глобальный мир», — сказал он.
Представитель Турции добавил, что на встрече обсуждались угрозы международной безопасности, в частности, использование ядерного оружия.
«Турция, которая ранее собрала министров иностранных дел Украины и России и выступила посредником в заключении зернового соглашения, будет продолжать переговоры о мире со всеми сторонами и не откажется от инициативы в этом процессе», — резюмировал Алтун.
14 ноября стало известно, что делегации России и США проводят переговоры в столице Турции Анкаре. О предмете переговоров не сообщалось. а стороны не комментировали встречу.
Позже в Белом доме сообщили, что переговоры были направлены на нивелирование ядерной угрозы. Встреча не преследовала цели обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине.
Украина была заранее информирована об этой встрече. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.