В Турции назвали встречу глав разведслужб США и РФ «вкладом в глобальный мир» 15 ноября, 10:14 Анкара стала площадкой для переговоров США и РФ по ядерной безопасности (Фото:Imad Alassiry/Unsplash)

Встреча директора ЦРУ США Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре является вкладом Турции в глобальный мир.

Такое заявление сделал руководитель директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет TRT Haber.

«Эта встреча добавила еще один важный вклад Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в глобальный мир», — сказал он.

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Представитель Турции добавил, что на встрече обсуждались угрозы международной безопасности, в частности, использование ядерного оружия.

«Турция, которая ранее собрала министров иностранных дел Украины и России и выступила посредником в заключении зернового соглашения, будет продолжать переговоры о мире со всеми сторонами и не откажется от инициативы в этом процессе», — резюмировал Алтун.

14 ноября стало известно, что делегации России и США проводят переговоры в столице Турции Анкаре. О предмете переговоров не сообщалось. а стороны не комментировали встречу.

Позже в Белом доме сообщили, что переговоры были направлены на нивелирование ядерной угрозы. Встреча не преследовала цели обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине.

Украина была заранее информирована об этой встрече. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.

