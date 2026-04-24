Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже несколько месяцев работают с иранскими чиновниками над потенциальной сделкой по ядерным материалам Ирана, сообщает CNN (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить своих специальных посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи .

Об этом 24 апреля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Белого дома.

При этом вице-президент Джей Ди Вэнс в настоящее время не планирует участвовать в переговорах, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф также не будет присутствовать на них, отметили источники.

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«Внутри Белого дома Галибаф считается главой иранской делегации и партнером Вэнса. Однако, по словам чиновников, вице-президент будет готов отправиться в Исламабад, если переговоры продвинутся, а члены его аппарата будут находиться в Пакистане и участвовать в переговорах. Кушнер и Виткофф уже несколько месяцев работают с иранскими чиновниками над потенциальным соглашением по ядерным материалам Тегерана», — подытожили в CNN.

21 апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и остановки «воинственных действий» Израиля.

24 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Исламабаде сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в столицу Пакистана вечером — для возможного второго раунда мирных переговоров с Соединенными Штатами.