Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в течение ближайших двух дней

По словам Трампа, переговоры между США и Ираном по завершению войны могут состояться в ближайшие дни (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней. Об этом сообщает The Guardian .

«Вам действительно стоит остаться там, ведь в течение ближайших двух дней может что-то произойти, и мы больше склонны поехать именно туда», — сказал Трамп репортеру, который находился в Исламабаде.

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Он отметил, что главнокомандующий вооруженных сил Пакистана Асим Мунир «прекрасно справляется» с организацией переговоров.

«Он просто замечательный, и поэтому вероятнее всего, что мы туда вернемся», — добавил президент США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп якобы заявил, что операция против Ирана «фактически завершена».

По информации Associated Press, следующий раунд переговоров между США и Ираном по завершению войны может состояться в четверг, 16 апреля.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что США уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Впоследствии Трамп заявил об «окончательной» победе США в войне против Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана, в свою очередь, тоже заявил о «победе» на фоне прекращения огня и о том, что «врага [удалось довести] до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения».

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10 апреля американский президент предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение. Также Трамп заявил, что у Тегерана «нет карт» накануне переговоров.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

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