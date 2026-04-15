Соединенные Штаты и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня, срок которого истекает во вторник, еще на две недели, чтобы дать больше времени для переговоров по мирному соглашению.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник отметил, что посредники пытаются организовать технические консультации для решения наиболее спорных вопросов. Среди них — открытие Ормузского пролива и обогащение урана Ираном.

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По словам источника, если эти переговоры будут успешными, они могут проложить путь к следующему раунду дискуссий между высокопоставленными чиновниками обеих стран.

Американский чиновник говорит, что до сих пор нет гарантий, что режим тишины будет продлен, и США еще не дали на это согласия.

Другое лицо, знакомое с ходом переговоров, заявило, что ни Тегеран, ни Вашингтон не желают возвращения к боевым действиям.

Bloomberg отмечает, что пока непонятно, поддерживает ли Израиль продолжение перемирия с Ираном, хотя ранее он заявлял, что будет придерживаться курса Вашингтона.

Сеть Kan сообщила, что израильский кабинет безопасности заседает поздно в среду, 15 апреля, чтобы обсудить возможное прекращение огня в Ливане, где Израиль ведет параллельную войну против поддерживаемой Ираном Хезболлы.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Впоследствии Трамп заявил об «окончательной» победе США в войне против Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана, в свою очередь, тоже заявил о «победе» на фоне прекращения огня и о том, что «врага [удалось довести] до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения».

10 апреля американский президент предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение. Также Трамп заявил, что у Тегерана «нет карт» накануне переговоров.

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12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники писало, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.

15 апреля Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней.