Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет участвовать в «принудительных переговорах» с Соединенными Штатами , находясь под давлением и угрозами.

Об этом сообщает CNN.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом Пезешкиан отметил, что действия Вашингтона подрывают доверие и затрудняют любой путь к диалогу. По его словам, прогресса будет трудно достичь, если США не прекратят «враждебные действия и оперативное давление».

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Иранский президент также подчеркнул, что Вашингтон должен сначала устранить «оперативные препятствия, включая блокаду» судов, курсирующих в и из иранских портов, чтобы создать условия для решения проблем.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.

Трамп объяснил, что американской делегации нет смысла 18 часов лететь в Пакистан, поскольку США «имеют все карты» в войне с Ираном.

24 апреля в CNN сообщали, что Трамп отправит своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с иранской стороной.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Исламабаде сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в столицу Пакистана вечером — для возможного второго раунда мирных переговоров с Соединенными Штатами.

21 апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.