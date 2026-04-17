Трамп ожидает заключения соглашения с Ираном о прекращении войны в «ближайшие день-два»

По словам Трампа, переговоры между США и Ираном по завершению войны могут состояться в ближайшие дни (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся в эти выходные, и он ожидает, что окончательное соглашение о прекращении войны будет достигнуто в ближайшие «день-два». Об этом Трамп сообщил в интервью Axios .

«Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить соглашение. Думаю, встреча, вероятно, состоится в выходные. Думаю, мы заключим соглашение в ближайшие день-два», — заявил Трамп.

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Однако, по словам источников издания, хотя США и Иран достигли значительного прогресса и приблизились к согласованию мирного плана, еще остаются разногласия по некоторым ключевым вопросам.

Кроме того, Axios писал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о плане прекращения войны, согласно которому США разблокируют замороженные иранские активы на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на обогащенный уран Ирана.

Компромиссное соглашение, обсуждаемое сейчас, предусматривает отправку части высокообогащенного урана в третью страну, а другая часть будет обогащена до меньшего уровня под международным контролем, писало издание.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что американские и иранские переговорщики, вероятно, встретятся 18−19 апреля для второго раунда переговоров по завершению войны. Согласно данным Axios, встреча состоится в Исламабаде 19 апреля.

Первый раунд переговоров между представителями США и Ирана состоялся 11−12 апреля, но завершился без каких-либо объявленных договоренностей.

17 апреля Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро».

В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.