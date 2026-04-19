В Иране отрицают, что планируется второй раунд переговоров с США

В Иране назвали сообщения о втором раунде переговоров с США «медиаигрой» (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

В Иране заявили, что сообщения о втором раунде переговоров с США являются «медиаигрой».

Об этом написало государственное иранское новостное агентство IRNA.

Оно обвинило США в «необоснованных и нереалистичных требованиях», частой смене позиций, угрожающей риторике и продолжении морской блокады, что, как утверждает иранский режим, нарушает прекращение огня.

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«В этих обстоятельствах нет четкой перспективы для плодотворных переговоров», — гоаорится в сообщении иранского агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его представители будут в Исламабаде для переговоров вечером 20 апреля. Он обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня из-за обстрела судов в Ормузском проливе и снова пригрозил ударами по мостам и электростанциям, если Тегеран не заключит соглашение со Штатами.

Президент США также утверждает, что иранский режим «быстро» и «легко» рухнет, если откажется от сделки.

Аналогичные заявления Трамп сделал во время разговора с журналистом Fox News, о котором тот рассказал в эфире этого канала.

«Президент сказал мне, что специальные посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во вторник отправляются в Исламабад (Пакистан) для проведения встреч, которые, возможно, продлятся и в среду. Чтобы попытаться довести это соглашение до конца», — заявил журналист.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

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10 апреля американский президент предупредил Иран, что Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

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17 апреля Дональд Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

На борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до 22 апреля.

22 апреля истекает срок временного перемирия между США и Ираном.