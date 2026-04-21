Иран согласился на новый раунд переговоров с США, для которых вице-президент Джей Ди Вэнс поехал в Пакистан . Белый дом ждал от Тегерана ответ весь день 20 апреля, пишет Axios , ссылаясь на источники.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, иранцы медлят на фоне очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. Они требуют придерживаться более твердой позиции: никаких переговоров без прекращения блокады США.

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Пакистанские, египетские и турецкие посредники призвали иранцев прибыть на встречу.

Ранее президент США Дональд Трампа заявил, что отправил вице-президента в Пакистан для новых переговоров по Ирану. Трамп сказал журналистам, что делегация «уже направляется туда». В нее, по его словам, также должны войти Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

По версии Трампа, основным условием США остается полный отказ Ирана от любых стремлений к ядерному оружию. Президент США также заявил, что готов даже лично встретиться с иранскими лидерами, если это поможет достичь соглашения.

Уиткофф и Вэнс уже участвовали в переговорах с Ираном в Пакистане. Reuters сообщал, что предыдущий раунд в апреле не завершился соглашением, хотя стороны тогда говорили об определенном прогрессе.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.