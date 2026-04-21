Иран согласился на новый раунд переговоров с Вэнсом в Пакистане — Axios

21 апреля, 08:30
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Иран согласился на новый раунд переговоров с США, для которых вице-президент Джей Ди Вэнс поехал в Пакистан. Белый дом ждал от Тегерана ответ весь день 20 апреля, пишет Axios, ссылаясь на источники.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, иранцы медлят на фоне очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. Они требуют придерживаться более твердой позиции: никаких переговоров без прекращения блокады США.

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Пакистанские, египетские и турецкие посредники призвали иранцев прибыть на встречу.

Ранее президент США Дональд Трампа заявил, что отправил вице-президента в Пакистан для новых переговоров по Ирану. Трамп сказал журналистам, что делегация «уже направляется туда». В нее, по его словам, также должны войти Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

По версии Трампа, основным условием США остается полный отказ Ирана от любых стремлений к ядерному оружию. Президент США также заявил, что готов даже лично встретиться с иранскими лидерами, если это поможет достичь соглашения.

Уиткофф и Вэнс уже участвовали в переговорах с Ираном в Пакистане. Reuters сообщал, что предыдущий раунд в апреле не завершился соглашением, хотя стороны тогда говорили об определенном прогрессе.

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17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Джей Ди Вэнс война США в Иране Иран США

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