Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибудет в столицу Пакистана вечером 24 апреля для возможного второго раунда мирных переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом агентству Bloomberg сообщили официальные лица в Исламабаде.

Неназванные чиновники рассказали журналистам, что американская команда по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде для подготовки к переговорам.

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Ожидается второй раунд мирных переговоров между США и Ираном в столице Пакистана, отметили официальные лица, не уточнив, когда именно они состоятся.

21 апреля американский президент Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и остановки «воинственных действий» Израиля.