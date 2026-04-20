Трамп заявил, что делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном: источники CNN отрицают

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 20 апреля, заявил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом летит в Исламабад для переговоров с Ираном .

Об этом он сказал в интервью изданию New York Post.

Американский президент рассказал журналистам, что Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер отправились из США в Исламабад для подготовки встреч.

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«Они уже направляются туда. Они будут там сегодня вечером по [исламабадскому] времени», — сказал Трамп.

Президент США отверг заявления Теграна о том, что тот не будет участвовать в последнем раунде мирных переговоров в Пакистане. Глава Белого дома сказал журналистам, что готов встретиться с высшим руководством Ирана, если будет достигнут прорыв.

«Мы должны провести переговоры. Поэтому я предполагаю, что на данный момент никто не играет в игры», — заявил Трамп, отвергнув сомнения относительно того, провалятся ли переговоры.

В основе переговоров, по его словам, лежит одно требование, которое не подлежит обсуждению: Иран должен отказаться от любых попыток создания ядерного оружия.

«Избавьтесь от своего ядерного оружия. Это очень просто. Ядерного оружия не будет», — заявил он.

Глава Белого дома считает, что Иран имеет потенциал для процветания, если выполнит эти требования. Однако Трамп отказался уточнить, с какими последствиями может столкнуться Тегеран в случае отказа или провала переговоров, особенно учитывая приближение дедлайна прекращения огня.

В то же время источники телеканала CNN утверждают, что Вэнс отправится из США в Пакистан во вторник. Второй раунд переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Ирана пока запланирован на среду в Исламабаде.

Собеседники также подчеркнули, что ситуация остается нестабильной из-за острой публичной риторики с обеих сторон.

Белый дом сообщил CNN, что официальной информации о времени вылета нет. Однако там добавили: «Мы ожидаем, что делегация скоро отправится в путь, но когда именно, неизвестно».

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

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10 апреля американский президент предупредил Иран, что США могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение.

12 апреля Вэнс на пресс-конференции по итогам встречи в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В тот же день близкое к Корпусу стражей исламской революции информагентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

17 апреля Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

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18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

На борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до 22 апреля.

19 апреля в Иране заявили, что сообщения о втором раунде переговоров с США являются «медиаигрой».

22 апреля истекает срок временного перемирия между США и Ираном.