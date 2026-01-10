«Мы приближаемся к финальной стадии». Зеленский заявил, что он не против переговоров Европы с Россией

10 января, 11:31
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, 7 января 2026 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, 7 января 2026 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы Европа начала переговоры со страной-агрессором Россией при условии, что Москва осознает серьезность диалога. Об этом Зеленский сообщил в интервью Bloomberg, которое было опубликовано 9 января.

«Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что «мы приближаемся к финальной стадии» мирных переговоров, даже «если еще не знаем, как она будет выглядеть».

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6 января после встречи Коалиции желающих в Париже президент Франции Эммануэль Макрон не исключил вероятности контакта «в ближайшие недели» с российским диктатором Владимиром Путиным. Макрон пояснил, что он «организует установление контакта».

9 января премьер Италии Джорджия Мелони также заявила, что «пришло время Европе поговорить с Россией» о прекращении войны в Украине.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Зеленский Переговоры с Россией мирные переговоры Европа

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