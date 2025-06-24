Зеленский прокомментировал отношения Трампа и Путина

Владимир Зеленский рассказал, что думает об отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Владимир Зеленский признал, что не имеет четкого представления о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным .

Об этом сообщает Sky News.

В то же время он убежден, что США рассматривают Украину как настоящего союзника, тогда как Россия остается экзистенциальным врагом Америки.

На вопрос журналиста о том, имеет ли Трамп лучшие отношения с Путиным, чем с ним, Зеленский ответил, что не может это точно оценить.

По его словам, вся имеющаяся информация происходит преимущественно из открытых источников и СМИ, и могут существовать различные «сигналы».

«Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. То что я знаю, знаете вы, знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу», — заявил он.

Вместе с тем, глава государства заявил, что уверен в стратегическом курсе: даже если между США и Россией на определенном этапе возможно ситуативное партнерство, союзником для Вашингтона остается Украина.

«Я уверен все равно, что президент Трамп понимает, что союзники американцев — украинцы. А реальный экзистенциальный враг Америки — это Россия», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Москва никогда не сможет стать другом Америки. Россия, по его словам, может временно взаимодействовать со Штатами, однако в долгосрочной перспективе остается главной угрозой для безопасности Запада.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.

Кроме того, 20 июня во время Петербургского экономического форума Владимир Путин в очередной раз озвучил фейковый нарратив о том, что украинцы и русские являются «одним народом». На этом основании он заявил, что вся территория Украины якобы принадлежит России.

«Знаете, у нас есть такое давнее правило: там, где ступает нога российского солдата — это уже наше», — добавил российский диктатор.

Также Путин пофантазировал о захвате Сум, однако заявил, что пока «не ставил такой задачи».

По его словам, Россия якобы может захватить Сумы, потому что украинские военные «создают угрозу» и «постоянно обстреливают приграничные территории».

В МИД Украины Путину ответили, что куда бы ни ступил российский солдат — он приносит с собой только смерть, разрушения и опустошение.