Зеленский назвал важное условие для начала переговоров с РФ
Зеленский заявил, что Украина не согласится на замораживание войны (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.
Об этом он сказал в интервью ВВС.
Отвечая на вопрос, Зеленский дал понять, что «победы на поле боя необходимы».
«Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины», — сказал президент.
Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.
30 сентября 2022 года он ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.