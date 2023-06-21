Зеленский назвал важное условие для начала переговоров с РФ 21 июня, 15:33 Зеленский заявил, что Украина не согласится на замораживание войны (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

Отвечая на вопрос, Зеленский дал понять, что «победы на поле боя необходимы».

«Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины», — сказал президент.

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Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года он ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.



