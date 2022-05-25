«Войну надо закончить не дипломатией». Министр обороны Эстонии заявил, что россиян нужно «выбить с территории Украины» 25 мая, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Эстонии Калле Лаанет в Киевской области 29 апреля 2022 года (Фото:Kaitseminister Kalle Laanet / Facebook)

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет подчеркнул, что российские войска нужно «выбить с территории Украины», и полномасштабная война должна закончиться реальным поражением России. Свое мнение он высказал в эфире телеканала ETV, сообщает эстонский вещатель ERR.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Лаанет уверен, что Украина выйдет победителем из войны:



«Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. И, конечно, руководимая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения. Включая то, что, по его мнению, война закончится за три дня, в Киеве сменится власть, а российских солдат будут встречать с цветами».

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Министр считает, что войну нужно закончить как можно быстрее, и не дипломатией, а «просто выбить русских с территории Украины».



«У нас должна быть четкая позиция — подписывать мирный договор нельзя. Украинцы сами должны сказать, где проходит черта. Но я уверен, что черта — это выдворение русских с территории Украины. Территориальная целостность должна быть твердой целью. Россия должна реально проиграть. Поэтому крайне важно, чтобы крупные и небольшие страны Запада быстро предоставили ту помощь, которой ждет Украина», — сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Также, по словам Лаанета, после встречи на авиабазе Рамштайн позиция западных стран по вопросу помощи Украине существенно изменилась. Он отметил, что о помощи Запада не всегда сообщается публично.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы он понял, что находится в изоляции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета.

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