«Подыграем Москве». Что могут решить на переговорах в Стамбуле и почему для этого не нужен Умеров — пессимистический прогноз Огрызко
23 июля должен состояться очередной раунд переговоров с Россией в Стамбуле (Фото: REUTERS/Murad Sezer)
Чего ожидать от нового раунда переговоров между Украиной и РФ, который состоится 23 июля в Стамбуле, в эфире Radio NV рассказал Владимир Огрызко, руководитель центра исследования России, бывший Министр иностранных дел Украины.
Владимир Огрызко
Я о своей позиции говорил давно и могу сейчас повторить.
С псевдоисториком [помощником российского диктатора и главой делегации РФ на переговорах Владимиром] Мединским не о чем на самом деле говорить. Как и не о чем говорить с кем-либо, кто будет на его месте.