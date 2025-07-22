Чего ожидать от нового раунда переговоров между Украиной и РФ, который состоится 23 июля в Стамбуле , в эфире Radio NV рассказал Владимир Огрызко, руководитель центра исследования России, бывший Министр иностранных дел Украины.

Владимир Огрызко Руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины

Я о своей позиции говорил давно и могу сейчас повторить.

С псевдоисториком [помощником российского диктатора и главой делегации РФ на переговорах Владимиром] Мединским не о чем на самом деле говорить. Как и не о чем говорить с кем-либо, кто будет на его месте.