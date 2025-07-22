«Подыграем Москве». Что могут решить на переговорах в Стамбуле и почему для этого не нужен Умеров — пессимистический прогноз Огрызко

22 июля, 08:44
Поделиться:
23 июля должен состояться очередной раунд переговоров с Россией в Стамбуле (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

23 июля должен состояться очередной раунд переговоров с Россией в Стамбуле (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Чего ожидать от нового раунда переговоров между Украиной и РФ, который состоится 23 июля в Стамбуле, в эфире Radio NV рассказал Владимир Огрызко, руководитель центра исследования России, бывший Министр иностранных дел Украины.

Владимир Огрызко

Руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины

Я о своей позиции говорил давно и могу сейчас повторить.

С псевдоисториком [помощником российского диктатора и главой делегации РФ на переговорах Владимиром] Мединским не о чем на самом деле говорить. Как и не о чем говорить с кем-либо, кто будет на его месте.

Реклама

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Переговоры с Россией Стамбул переговоры в Стамбуле Украина-Россия Владимир Мединский Рустем Умеров Радио NV СНБО Обмен пленными

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies